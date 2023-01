Gennaio 21, 2023

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “In discussione stavolta siamo noi e il nostro destino. E per questo credo sia il congresso più importante. Anche perchè oggi al governo c’è una destra che in questi tre mesi ha mostrato il suo volto e anche solo per questo c’è il dovere di costruire un’alternativa. Che va costruita dal basso con dei comitati per l’alternativa”. Così Gianni Cuperlo all’assemblea del Pd.