Pd: Cuperlo, ‘i miei elettori liberi di scegliere ai gazebo’

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb (Adnkronos) – Per le primarie “la scelta è un appello alla partecipazione più larga e la via della libertà come atto di coerenza. Conoscevamo i favoriti e le regole assurde del congresso, ma in nome di quella coerenza abbiamo preferito esserci. Ora, se ci apparentassimo, verremmo meno a una parte di quelle ragioni. Detto ciò ciascuno sceglierà secondo convinzione e coscienza”. Lo dice Gianni Cuperlo a ‘Repubblica’.

Sul ticket, Cuperlo spiega: “Chiunque vinca, se lo facessero sarebbe una buona cosa. E comunque vorrei un gruppo dirigente capace di valorizzare le risorse migliori senza piegarsi agli eserciti di ieri e di oggi. Spero davvero che la formula ‘ho vinto le primarie, adesso il partito è mio’ venga sepolta per sempre”.