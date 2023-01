Pd: Cuperlo, ‘ragionevole approvare manifesto sabato in Assemblea’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Il percorso del comitato costituente ha prodotto un risultato molto interessate, positivo. Questo lavoro è particolarmente prezioso, sarebbe assolutamente ragionevole approvarlo sabato in Assemblea facendo in modo che ci sia la consapevolezza che il Congresso costituente è un atto di sincerità anche verso chi non c’era prima nel Pd o c’è stato e poi non più”. Lo ha detto Gianni Cuperlo presentando la sua mozione congressuale.

“Bisogna riaprire i canali e gli affluenti di questa comunità, ce n’è bisogno, e fare in modo che quel patrimonio di elaborazione prosegua il suo cammino. E’ il modo migliore per dire a noi stessi che stiamo facendo la scelta giusta e per convincere gli altri”, ha spiegato il deputato del Pd.