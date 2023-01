Gennaio 24, 2023

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Il Pd ha reagito alla sconfitta quasi peggio della sconfitta stessa. Al di là delle candidature in campo, non ha saputo fin qui valorizzare questo congresso che dovrebbe essere un grande atto di speranza invece si è focalizzato sul duello finale e questo ha ridotto spazio e libertà di confronto con degli arruolamente preventivi”. Così Gianni Cuperlo in un intervento alla conferenza delle donne Pd con gli altri candidati alla segreteria.