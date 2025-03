Pd: Cuperlo, ‘Schlein convochi organismi dirigenti, discussione seria è urgente’

12 Marzo 2025

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “E’ giusto che ci sia una discussione seria, quando il mondo cambia il compito di un grande partito della sinistra è trovare luoghi e sedi per capire come collocarsi in questa stagione. E’ una responsabilità che abbiamo tutti ed è interesse della segretaria, che io sostengo, che questa discussione si faccia nelle forme e con la rapidità necessarie”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, ai cronisti in Transatlantico, dopo il voto all’Europarlamento sulla Difesa Ue in cui il Pd si è spaccato.

“Un Congresso tematico? La scelta dipende dalla segretaria, io so che nel partito con la parola Congresso si evocano altre dinamiche. Ma quello che conta è che sento fortissima questa esigenza di trovare un luogo per un confronto e una discussione approfonditi sulle novità che abbiamo di fronte negli organismi dirigenti, per una comunità che è chiamata a svolgere proprio questa funzione”, ha aggiunto il deputato Pd.