Pd: dalle candidature alle primarie, il nuovo timing del Congresso

Novembre 19, 2022

Roma, 19 nov (Adnkronos) – Candidature entro il 27 gennaio, dibattito sulle piattaforme entro il 12 febbraio e primarie il 19 febbraio, salvo cambiamenti imposti dalla sovrapposizione con il voto regionale. E’ il nuovo calendario del Congresso del Pd secondo la proposta di modifica allo Statuto sottoposta all’Assemblea dem.

Una parte delle ‘disposizioni transitorie’ messe a punto per il Congresso, specificano le regole per i soggetti che possono prendere parte al processo costituente del Pd e che concretizzano l’annunciata apertura del partito all’esterno. Si tratta, si legge, degli “iscritti al Partito democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione per l’anno 2022, nonché i nuovi iscritti entro la data di celebrazione dei congressi locali”. Inoltre, “gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente” ma anche “i cittadini che affermano la volontà di partecipare al processo costituente”.

La novità è che “i partecipanti al processo costituente acquisiscono lo status di iscritti al Partito nel momento in cui partecipano alle operazioni di voto nella prima fase congressuale” o “all’atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature al congresso”.

(Adnkronos) – Il nuovo timing prevede che la “prima fase del percorso costituente dovrà avere termine entro il 22 gennaio 2023, con l’approvazione del Manifesto dei valori e dei principi da parte dell’Assemblea costituente nazionale aperta agli aderenti al percorso costituente”. Sarà invece la Direzione del partito, la convocazione è fissata per giovedì prossimo, a nominare Comitato e la Commissione per il congresso.

Le candidature alla segreteria nazionale “dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2023”, anche “per via telematica”. A seguire, il processo congressuale prevede due fasi. Nella prima “da concludersi entro il 12 febbraio 2023, si discutono le piattaforme politico-programmatiche con il voto degli iscritti”.

Nella seconda, “vengono convocate le Primarie per la scelta del/della segretario/a nazionale tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli iscritti nella prima fase, che si svolgeranno entro il 19 febbraio 2023”. Infine, la prima seduta della “nuova Assemblea nazionale dovrà tenersi entro la settimana successiva alla data di celebrazione delle primarie”.