Pd: Danti (Iv), ‘non è più casa riformisti’

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “I gruppi parlamentari europei funzionano così: per far partire determinati cambiamenti, prima di mettere in moto la macchina, si devono esprimere le delegazioni nazionali. Quindi potrei immaginare che il capogruppo dei socialisti o chi per lui vista la volontà di procedere in questo senso abbia cercato di capire gli umori della dirigenza Pd. Anche perché quella italiana è la seconda componente nazionale per numero di parlamentari. Vorrei però ricordare che quella D fu espressamente voluta da Walter Veltroni nel 2008, e non fu una semplice questione estetica”. Così l’eurodeputato Nicola Danti (IV) in un’intervista al quotidiano Il Riformista.

“Non mi scandalizzo della decisione presa – continua l’esponente di Italia Viva- dal gruppo parlamentare europeo, anzi la trovo una presa d’atto. È evidente a tutti che il Pd non può più essere la casa dei riformisti, e che quindi non può esserlo nemmeno più il gruppo di riferimento al Parlamento Europeo. Elly Schlein predilige un partito fortemente identitario, a metà strada tra Ds e Sel, che come riferimento privilegiato nella società ha per l’appunto la Cgil di Maurizio Landini. Quindi benvenuta chiarezza, quella D di Socialist&democratici ormai era un omaggio al passato”. Per Danti, “ Ora è determinante arrivare alle Europee con un polo riformista, liberale e popolare, sotto l’egida di Renew Europe”.