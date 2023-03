Pd: De Cristofaro, ‘auguri a Boccia, ora costruire coalizione per battere le destre’

Marzo 28, 2023

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “A nome dei senatori e delle senatrici dell’Alleanza Verdi e Sinistra del Senato faccio i migliori auguri a Francesco Boccia per l’elezione a capogruppo del Partito democratico. Davanti a noi c’è la sfida della costruzione dell’opposizione al Governo Meloni e di una coalizione per battere le destre. A Simona Malpezzi un grazie per le battaglie fatte in questi mesi”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del Gruppo Misto di Palazzo Madama.