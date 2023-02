Pd: De Maria, ‘sempre sostenuto rigore, difendiamo insieme buon nome partito’

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “La Commissione Nazionale per il Congresso del PD ha lavorato con grande serietà e sempre con orientamenti assunti all’unanimità per garantire che le convenzioni di circolo si svolgessero con il massimo rispetto delle nostre regole democratiche. In particolare siamo intervenuti con grande determinazione su situazioni di situazioni anomale sul tesseramento, peraltro specifiche e circoscritte”. Lo dice Andrea De Maria, deputato del Pd.

“Come rappresentante della Mozione Bonaccini nella Commissione ho sempre sostenuto il massimo rigore, su precisa indicazione del candidato che sono chiamato a rappresentare. Dispiace che si voglia continuare una polemica su questo punto -aggiunge l’esponente dem-. Difendiamo invece insieme, come abbiamo fatto sempre tutti nelle sedi proprie degli organismi di garanzia del Congresso, il buon nome del Partito Democratico, che è un patrimonio comune di tutta la nostra comunità”.