Pd: De Maria, ‘unità rafforza nostra credibilità, pluralismo è impegno di ogni giorno’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “L’unità del Pd è molto importante e ci rafforza nella nostra credibilità verso il Paese e in questo senso ritengo di grande valore il segnale dato nella prima assemblea dopo il congresso. Unità vuol dire confronto tra noi, ma anche sintesi. Il plurarlismo è un impegno da mettere in campo ogni giorno e che dobbiamo saper far vivere sui territori, anche laddove risulta più difficile”. Così il deputato Pd Andrea De Maria (che ha sostenuto Stefano Bonaccini al congresso), intervenendo nel corso della direzione del Pd dopo la relazione della segretaria Elly Schlein.

De Maria ha inoltre proposto di “riprendere la riflessione sulla legge sui partiti per applicare l’articolo 49 della Costituzione” e di ampliare la riflessione sul Pd e sui partiti e la democrazia. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, De Maria ha sottolineato la necessità di realizzare “alleanze più larghe possibili”ponendo come “priorità la battaglia sulla sanità pubblica e la battaglia sull’identità antifascista della democrazia italiana con particolare attenzione alla lettura della storia del nostro Paese”.