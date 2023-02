Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Bonaccini lo conosco da vent’anni, Schlein molto meno. Io credo che Bonaccini abbia un testa un modello più strutturato, lei un po’ più movimentista. Per me serve un partito solido, come ho scritto nella mozione. Mi confronterò con chi mi ha sostenuto e decideremo”. Così Paola De Micheli a Un giorno da pecora su Radio 1.