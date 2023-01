Gennaio 27, 2023

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “L’onorevole Paola De Micheli, che per prima aveva annunciato formalmente la sua candidatura a segretaria nazionale del Partito Democratico, ha depositato oggi le firme necessarie: è ufficialmente in corsa per il congresso che porterà all’elezione della nuova guida del Pd. Le firme raccolte, circa 3000, sono state depositate alle 17.15 presso l’organismo di verifica attivo al Nazareno”. Così in una nota.