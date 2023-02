Pd: De Micheli, ‘io ultima? Ne è valsa la pena, voglio bene a partito’

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Io ero l’unica candidata a non avere il sostegno dei gruppi nazionale, ho fatto un investimento sugli iscritti e qualcosa è tornato. Ne è valsa la pena, ne vale sempre la pena perchè io voglio bene al Pd. Poi a un certo punto si è un po’ polarizzato il confronto” tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Così Paola De Micheli a Un giorno da Pecora su Radio1.

“Io ultima? Però abbiamo avuto affermazioni molto importanti in Sicilia, Calabria e Basilicata, dove sono arrivata seconda dietro a Bonaccini. Se ci sono rimasta male? Ma no. Una volta bisogna arrivare ultimi ma non mi era mai successo prima… Ho animato un gruppo che rimarrà”.