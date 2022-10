Pd: De Micheli, ‘Meloni prima donna premier io prima segretaria Dem’

Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Giorgia Meloni “sarà la prima donna premier e io la prima segretaria del Pd, guiderò l’opposizione e torneremo a vincere. Sarò l’anti Meloni perché mi preoccupa molto il modello dei governi ungherese e polacco, che comprime le diversità in favore di una semplificazione deteriore. Non mi candido solo se vinco. Mi candido, poi vinco. A furia di marcarsi a uomo finiranno per spaventarsi e vincerò io”. A dirlo Paola De Micheli, candidata alla segreteria del Pd, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.