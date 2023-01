Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen (Adnkronos) – "Se vado in minoranza, mi adeguo e difendo le scelte del partito, siamo una comunità dialogante". Lo ha detto Paola De Micheli a radio Immagina, aggiungendo: "Nessun dirigente lascerà il Pd, ma questo deve essere il Congresso degli iscritti e degli elettori, non dei dirigenti. Dobbiamo far tornare iscritti e elettori".