Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “A chi da consigli al Pd da altri partiti, risponde come una signora faceva quando ero piccolo: andate a giocare davanti a casa vostra. Chi è uscito non può dare indicazioni al Pd su come procedere per il futuro. Sarà il congresso a deciderlo, facciamole sulle idee e valori. Partire per ricominciare”. Così Antonio Decaro in Direzione.