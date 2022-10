Pd: D’Elia, ‘solo donne per presidenze Parlamento e guida gruppi’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott (Adnkronos) – “Liquidare la questione della scarsa rappresentanza delle donne solo come denuncia di chi non è stato eletto e non come una questione fondamentale è un limite rispetto alle sorti della sinistra”. Lo ha detto Cecilia D’Elia alla Direzione del Pd.

“E’ un passo indietro che penalizza il Sud, frutto del modo con cui abbiamo fatto le liste, non cerano capolista donne”, ha spiegato la responsabile delle donne dem.

“Sui gruppi parlamentari, è vero che sono autonomi, ma non ci deve essere nessun passo indietro: ovunque donne nelle presidenze parlamentari e nei gruppi. Il cambiamento e l’opposizione iniziano da queste scelte”, ha aggiunto.