Pd: D’Elia, ‘stanotte attacco a circolo di Roma ma non ci intimidiscono’

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Stanotte un attacco vile ha colpito il circolo Pd a cui sono iscritta, Italia Lanciani. Tutta la mia solidarietà al segretario Vittorio Infante, alle altre iscritte e agli iscritti, ai giovani Democratici. So che non ci lasceremo mai intimidire. Noi ci siamo, solo qualche domenica fa tante e tanti sono venuti a votare alle primarie nella nostra sede e nel gazebo in piazza Bologna. Ci siamo rimessi in cammino e non ci faremo fermare da chi usa la violenza per colpire il nostro impegno”. A scriverlo sui social è Cecilia D’Elia, senatrice Pd, commentando l’attacco avvenuto alla sede di un circolo Pd di Roma, al quale è iscritta.