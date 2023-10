Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – É stata convocata per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 14 , nella sede di Via Sant’Andrea delle Fratte 16, la Direzione nazionale del Pd. La Direzione si svolgerà in parte in presenza e in parte in collegamento. Si legge in una nota del Pd.