Settembre 22, 2023

Roma, 22 set (Adnkronos) – La Direzione del Pd è convocata per il 5 ottobre alle 14, in modalità ibrida in presenza e da remoto. La lettera è stata inviata dal presidente del partito Stefano Bonaccini. All’Odg della riunione ci sono la comunicazioni della segretaria, Elly Schlein.