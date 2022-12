Pd: documento ‘Per una vera fase costituente’, distinguere congresso e decisioni costituenti

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic (Adnkronos) – Domani 22 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30, si terrà nella sala Sassoli della Direzione nazionale del Pd la presentazione del documento ‘Per una vera fase costituente: ricostruire il Pd sulle fondamenta originarie dei valori dei Democratici’ promosso da Stefano Ceccanti, Graziano Delrio, Stefano Graziano, Marianna Madia, Roberto Morassut, Pina Picierno, Debora Serracchiani, Giorgio Tonini, Walter Verini. Saranno presenti il segretario Enrico Letta e i tre candidati Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Elly Schlein.

Il documento sostiene che “Il risultato del 25 settembre ha in definitiva messo in discussione la funzione storica del Pd, il senso stesso della sua esistenza”, afferma quindi che “Lo spirito ‘costituente’ chiama le componenti culturali, politiche, territoriali del partito ad uno sforzo per convergere su ciò che unisce” e che “tenere insieme e armonizzare le due diverse tensioni, il Congresso e lo ‘spirito costituente’ è tanto difficile quanto indispensabile”.

I promotori affermano che rispetto ai “testi costituzionali del Pd vanno messi al bando i giudizi sommari in favore di un approccio rispettoso, non solo delle personalità che di quella vicenda furono protagoniste, ma anche e soprattutto del metodo partecipato che allora fu adottato. A quindici anni di distanza i principi fondamentali alla base della fondazione del Pd, al di là delle loro formulazioni puntuali, appaiono del resto più attuali che mai. A cominciare dall’idea che esista un’identità democratica, per così dire ‘senza aggettivi’, che non solo non è meno forte e strutturata delle sue declinazioni novecentesche, vuoi in senso liberale, socialista, cristiano, o altro ancora, ma si pone al contrario come più capace e adeguata a cogliere e interpretare le sfide e le speranze del nostro tempo”.

(Adnkronos) – Pertanto secondo i promotori, “se dunque i documenti costitutivi possono essere aggiornati, non è certo per tornare indietro rispetto all’intuizione della centralità della questione democratica in quanto tale. Si tratta, semmai, di sviluppare quanto è contenuto nel codice genetico del Pd…I Democratici sono chiamati a fare scelte tali da configurare una forza davvero aperta, che concili la stabilità di ciò che noi chiamiamo ‘partito’ con l’agilità di ciò che chiamiamo ‘movimento’ “.

In conclusione i promotori chiedono: “al Segretario nazionale, nella sua veste di garante del percorso, di favorire la chiara distinzione tra una dimensione di revisione costituzionale, che senza azzerare i principi fondamentali privilegi ciò che unisce, e una più propriamente congressuale, di confronto e competizione tra piattaforme e candidati alla segreteria”; “al Comitato di far propria questa impostazione e di agevolare l’azione del Segretario nel farla rispettare”; “ai candidati di condividere l’impegno a non trascinare nella legittima e salutare competizione per la leadership i principi identitari del Pd, collocando la competizione sul terreno del loro sviluppo in una efficace e convincente proposta politica e di governo” e quindi “di distinguere la fase attuale di verifica congressuale e di inizio del dibattito costituente e quella delle decisioni costituenti, da affidare alla prossima Assemblea nazionale”.