Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – E’ stata convocata per domani mattina alle 10 una riunione congiunta dei gruppi di Camera e Senato del Pd sul tema lavoro. Una riunione tematica che segue quella della scorsa settimana incentrata sul decreto per l’alluvione in Emilia Romagna.