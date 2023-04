Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Si svolgerà domani, giovedì 20 aprile, dalle ore 15 nella sede nazionale di Via Sant’Andrea delle Fratte 16, in parte in presenza e in parte in collegamento, la Direzione nazionale del Pd. All’ordine del giorno le comunicazioni della segretaria nazionale Elly Schlein. L’intervento della segretaria sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd. Si legge in una nota.