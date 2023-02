Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – La candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, domani alle 14.30 incontrerà i giornalisti e le giornaliste della Stampa Estera a Roma (Via dell’Umiltà 83/c) in un’iniziativa moderata dalla Presidente dell’Associazione Stampa Estera Esma Cakir. Il tema dell’incontro sarà il ruolo dell’opposizione in questa fase di governo Meloni e le sfide che attendono il futuro del Partito Democratico.