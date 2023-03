Pd: domani ‘esordio’ Schlein a summit Pse, stasera vede eurodeputati dem**

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Sarà un ritorno dopo gli anni da europarlamentare ma anche un ‘esordio’ come segretaria del Pd al summit Pse. Elly Schlein da stasera sarà a Bruxelles dove incontrerà gli eurodeputati dem. Domani invece parteciperà al pre-vertice dei socialisti europei in preparazione del Consiglio europeo.

L’incontro avrà come focus la situazione economica, la crisi migratoria e l’Ucraina. Temi sui quali il Pd ha espresso la sua linea anche nelle risoluzioni presentate in Parlamento per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. Sui migranti si chiede che “si intraprenda ogni azione finalizzata a favorire la revisione, in tempi brevi, del Patto su migrazione e asilo” per una politica comune europea nella “gestione dei flussi migratori” ispirata “ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario”. Insieme, alla riaffermazione del “dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani”. Il Pd spinge anche sulla transizione ecologica e chiede al governo di “attivarsi affinché si affronti la transizione ad un mercato dell’auto a zero emissioni mediante l’adozione di una strategia industriale europea che preveda lo stanziamento di adeguate risorse per la riconversione”.

Quindi l’Ucraina su cui si chiede una maggiore sforzo diplomatico europeo insieme alla conferma del sostegno a Kiev e “al suo diritto all’autodifesa”. Temi di cui Schlein discuterà a Bruxelles dove incontrerà, tra l’altro, il presidente del Pse l’ex premier svedese Stefan Löfven e altri leader e primi ministri socialisti. Inoltre, la segretaria Pd incontrerà il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, il commissario Paolo Gentiloni. Sul fronte delle questioni interne al Pd e quindi degli assetti dei gruppi, in quello europeo non è esclusa la conferma dell’attuale capogruppo Brando Benifei che al congresso è stato sostenitore di Stefano Bonaccini.