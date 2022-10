Ottobre 5, 2022

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Il Pd deve sciogliersi? “Assolutamente no, si sono mln di italiani che anche quando non sono convintissimi continuano ad essere dalla nostra parte, sono militanti, ed è un patrimonio che non va dissolto”. Così il governatore della Puglia ed esponente di prima linea del Pd, Michele Emiliano, incalzato dai giornalisti al termine del Cdm a cui ha preso parte per un progetto sull’eolico che riguarda la sua regione.