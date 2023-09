Settembre 8, 2023

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Addolora che esponenti di rilievo del Pd ligure abbiano scelto di lasciare il partito. Un atto che non può essere archiviato con un’alzata di spalle, perché ogni abbandono è una perdita per un partito nato per unire i progressisti e per un’Italia giusta, moderna e prospera”. Così Piero Fassino su twitter.