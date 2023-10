Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Sostegno a Kiev, l’Europa come asse centrale dell’azione del Pd, l’impegno per lavoro, crescita, giustizia e diritti contro le pulsioni egoiste e nazionaliste della destra. È la rotta indicata da Elly Schlein per raccogliere le aspettative dei cittadini”. Così Piero Fassino su twitter sulla Direzione Pd.