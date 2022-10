Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Un congresso costituente che non mette in discussione l’esistenza del Pd ma si è chiuso un lungo ciclo iniziato dal 2007. Va aperta una fase nuova e va fatto con una larghissima apertura”. Così Piero Fassino in Direzione. “Io credo poi che sia destituita di ogni fondamento l’alternativa Conte o Calenda perché la ragione di una forza riformista è proprio quella di tenere insieme”.