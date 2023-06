Pd: Ferrandino a Schlein, ‘per avere ruolo bisogna avere tessera altro partito?’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Non voglio entrare nelle dinamiche di un altro partito, ma segnalare un fatto doppiamente stravagante che avviene nel Pd. Chiedo ad Elly Schlein: per avere ruolo tra i dem bisogna per forza avere un’altra tessera di partito e votare contro le armi in Ucraina? Mi riferisco a Paolo Ciani di Demos, scelto come vicecapogruppo alla Camera. Ciani peraltro prende di fatto il posto di Piero De Luca, un deputato apprezzato ed esperto, che paga per il suo cognome”. Così l’eurodeputato Giosi Ferrandino (Azione) di Renew Europe.