Pd: Ferrara (M5S), ‘buon lavoro Schlein, speriamo in rinnovamento che porti a dialogo’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. – (Adnkronos) – “Elly Schlein ha vinto quando tutti davano per favorito Bonaccini: questo fa capire quanto ci sia necessità e voglia di un rinnovamento del Pd. Credo che sia necessario avvicinarsi di nuovo alla volontà degli elettori di oggi. L’augurio è che Schlein porti davvero avanti i temi della conversione ecologica, del salario minimo e del sociale che ha sostenuto nella sua campagna, e non si lasci fagocitare dalle dinamiche di partito come tanti prima di lei. E che a livello internazionale possa dire stop alle armi per lavorare nell’ottica della pace. Buon lavoro alla nuova segretaria del Pd: speriamo in un rinnovamento che porti a un dialogo. Per il bene del Paese”. Così Paolo Ferrara (M5S), rappresentante al consiglio nazionale per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell’assemblea capitolina.