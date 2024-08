Pd: Fina, ‘per noi crescita record del 2 per mille, serve legge su trasparenza forze politiche’

14 Agosto 2024

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Grazie a tutte e a tutti i nostri iscritti e militanti per la crescita record del 2 per mille per il nostro partito. Si tratta di numeri veramente confortanti: al 31 Luglio 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno registriamo più 1.758.613 euro per un totale di 7.530.654 euro e più 75.902 sostenitori per un totale di 495.021”. Lo rende noto il senatore del Pd Michele Fina, tesoriere del partito.

“Il 2 per mille -ricorda- è oggi la fonte più importante di finanziamento dei partiti politici ma è anche una scelta volontaria delle e dei contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi. Il Partito democratico è da sempre il primo partito in termini di scelte, raccogliendo da solo circa un terzo dell’intero plafond e quasi il doppio del secondo partito (lo scorso anno Fratelli d’Italia). Questo soprattutto in ragione di una presenza nel territorio fatta di migliaia di circoli, amministratrici e amministratori. Siamo in presenza di un risultato storico per il Pd da quando esiste il 2 per 1000”.

“Nei prossimi mesi -annuncia Fina- continueremo la nostra campagna di informazione sul 2 per mille e sulla sua importanza con il contributo della segreteria Schlein e di migliaia di banchetti informativi in tutte le Feste dell’Unità a partire dalla stessa Festa nazionale a Reggio Emilia. Festa che, tra l’ altro, ospiterà l’8 settembre l’Assemblea nazionale delle tesoriere e dei tesorieri provinciali del Pd. Data la rilevanza del tema credo sia ora di avviare una discussione su una legge sui partiti che definisca la loro organizzazione in modo assolutamente trasparente e certo. Un passo fondamentale prima di poter discutere in maniera esaustiva di finanziamento pubblico dei partiti. Tema certo fondamentale per la tenuta dello stesso sistema democratico”.