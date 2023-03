Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Mattia Santori ha detto che per un Fioroni che se ne va ne arrivano altri cento? E chi è Santori? L’importante è che io non faccia parte di un partito che non mi vuole, gli auguro di vederne arrivare anche mille”. Lo dice Beppe Fioroni, ex esponente del Partito Democratico, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Una volta lei disse che il Pd era una Kebab. “Si, che veniva affettato da destra e da sinistra. Ora invece mi sembra più uno stracotto…”.