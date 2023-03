Pd: Fioroni, ‘mi hanno messo sotto sfratto, Schlein contenta me ne sia andato’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Per 20 anni mi davano con le valigie in mano e non vedevano l’ora che me ne andassi, ora ci sono riusciti. Se me ne sono andato io? No, diciamo che mi hanno messo sotto sfratto, Schlein ben contenta me ne sia andato”. Lo dice Beppe Fioroni, ex esponente del Partito Democratico, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

“La Schlein ha dato vita ad un partito di ‘sinistra sinistra’, massimalista, scelta legittima per carità. Un partito di sinistra è utile alle società democratiche ma non ha nulla a che fare con la mia storia”, ha proseguito a Rai Radio1 Fioroni. Il ‘suo’ Pd oggi è morto? “C’è stata una mutazione genetica, è diventato un soggetto di sinistra.