Pd: Foti, ‘se Schlein cerca scontro giochi pure da sola’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Dopo mesi di battaglie interne – emerse all’esterno chiaramente, nonostante il goffo tentativo di coprirle attaccando sempre e comunque il governo – il Pd ha una nuova segretaria, che null’altro di meglio ha saputo dire se non che sarà un problema per Giorgia Meloni. Davvero un mistero buffo quello del Pd, sempre proteso a volere insegnare agli altri ciò che non ha fatto in 10 anni di governo. Se la Schlein, decimo segretario del Pd in quindici anni, pensa di mettere il centrodestra in allarme con simili proclami, sbaglia e di grosso: se, infatti, anziché il confronto cerca lo scontro, giochi pure da sola”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Buon senso vorrebbe che, a congresso finito e circo mediatico esaurito, la segretaria del Pd, e la sinistra rosso antico che rappresenta, tornassero a fare politica e non solamente ad attaccare la destra e il presidente Meloni, senza per altro esibire uno straccio di idea e proposta. In bocca al lupo e auguri di buon lavoro a lei e al Pd”, conclude Foti.