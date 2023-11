Pd: Fratoianni e Bonelli a manifestazione con Schlein sabato a Roma**

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli parteciperanno alla manifestazione del Pd sabato a Roma a piazza del Popolo. Alleanza Verdi e Sinistra sarà in piazza insieme a Giuseppe Conte e M5S che hanno annunciato la presenza. “Sabato saremo alla manifestazione del Pd – dice Fratoianni ai cronisti alla Camera – può esserci condivisione sulle emergenze sociali a cui questa destra non da risposte. E’ un momento di mobilitazione e quando ci sono le condizioni per una convergenza è sempre utile farlo”.