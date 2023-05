Pd: Fratoianni, ‘Schlein a sinistra? Evviva’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Paura o infastidito del Pd di Elly Schlein? Non ho alcuna paura , anzi io ne sono molto contento. È come quando nel settembre scorso mi chiedevano la stessa cosa quando Conte in qualche modo aveva svoltato a sinistra quando diceva ‘siamo noi la forza della sinistra e progressista ‘. Mi veniva fatta insomma la stessa domanda e la mia risposta è sempre quella: per troppo tempo in questo Paese dirsi di sinistra sembrava una brutta cosa, una parola quasi impronunciabile dalle parti del Pd. Che oggi a sinistra ci sia un qualche assembramento per quello che mi riguarda è una buona notizia: viva l’assembramento a sinistra”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Rai Uno nel corso di Tg1 Mattina.

“E penso anzi che sia necessario – prosegue il leader di SI – che le opposizioni facciano fronte comune e che su molti temi debbano fare subito una battaglia comune, dal salario minimo, alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, alla conversione ecologica dell’economia. Bisogna rapidamente predisporre proposte comuni e piattaforme, e farle vivere nel Paese. Perchè se siamo di più a dire cose che io considero giuste e necessarie io ne sono contento. Di fronte ad una destra così – conclude Fratoianni – non vogliamo la beata solitudine con la bandiera del primato ideologico”.