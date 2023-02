Pd: Fratoianni, ‘vittoria Schlein dato politico importante’

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd è un dato politico importante, e vince con una partecipazione che in epoca di disillusione crescente segnala una capacità di reazione che è un fatto significativo e da non sottovalutare. Ed è un fatto positivo che Elly vinca su un vocabolario che parla alla cultura, ai valori e alla storia delle sinistra di questo Paese”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Radio Radicale.

“E come dicevo qualche settimana – prosegue il leader di SI – quando chi mi si chiedeva se ero preoccupato della svolta a sinistra di Conte, lo ripeto anche adesso: considero ogni cosa che si muove a verso la sinistra e che allarga lo spazio complessivo della sinistra un fatto benvenuto, una notizia positiva che non solo aiuta a migliorare i rapporti tra i partiti, che è cosa importante ma non decisiva, ma che aiuta piuttosto a ridefinire una proposta politica in grado di rispondere ai problemi di questo Paese, un’Italia schiacciata dalla crisi climatica, segnata da una diseguaglianza crescente, da una precarietà che affligge un’intera generazione”.

“Una proposta politica che investa sulla lotta alle diseguaglianze, sulla qualità e sui diritti del lavoro, sui salari più alti e sulla transizione ecologica va nella direzione che io credo necessaria e non più rinviabile. Questo risultato delle primarie del Pd apre la strada – conclude Fratoianni – alla costruzione, ed è quello che mi auguro che avvenga, non tanto e non solo di una politica delle alleanze ma quanto di una comune piattaforma in grado di offrire al Paese un’alternativa alla peggiore destra di sempre. Questa è la destra che fa la destra, e oggi serve una sinistra che faccia la sinistra, di un polo progressista, di sinistra ed ecologista che metta in piedi una visione diversa del mondo”.