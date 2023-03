Pd: Fuksas, ‘Nuvola rappresenta innovazione, Gualtieri? Lo chiamo ‘sleepy Gualtieri’…’

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “A Roma c’è solo un centro congressi, la mia Nuvola, rappresenta molto l’innovazione, la novità ed è ‘fresca’. Ci abbiamo messo molto a farla ma è venuta bene. Questo si deve a Rutelli, un visionario, che ha lanciato i migliori progetti per Roma. Non so cosa succederà ora con questo sindaco dormiglione, è uno ‘Sleepy Gualtieri’”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, l’archistar Massimiliano Fuksas sulla direzione Pd di ieri alla Nuvola, nel corso della quale è stata proclamata la nuova segretaria Elly Schlein.

A suo avviso il primo cittadino della Capitale non sta facendo molto? “Aspettiamo i prossimi dieci anni – ha ironizzato Fuksas – forse qualcosa gli verrà in mente…”