Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Si, non votavo da tanti anni ma stavolta sono andato a votare, ho scelto Bonaccini. Anche se la Schlein non mi dispiace, non ho dubbi: lei è una giovane, colta e che parla avendo il senso della realtà”. Così Massimiliano Fuksas a Un giorno da Pecora quando gli viene chiesto se ha votato alle primarie Pd.