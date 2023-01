Pd: Furfaro, ‘Bonaccini rinnega Jobs Act? meglio tardi che mai’

Gennaio 27, 2023

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Molti di noi fanno parte di una generazione a cui il centrosinistra ha promesso flessibilità e che poi invece si è ritrovato con politiche che hanno tolto diritti, portato ricattabilità e generato una precarietà totalizzante. Nel mondo del lavoro quanto in quello produttivo. Per questo milioni di persone non ci hanno più votato”. Così Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein, interpellato sulle parole di Stefano Bonaccini sul Jobs Act.

“Il fatto che oggi Bonaccini rinneghi il Jobs Act e consideri un errore l’intervento sull’articolo 18 è una buona notizia. Negli anni passati quel gruppo dirigente ha purtroppo rotto ogni coesione sociale sul lavoro, il fatto che oggi si rendano conto degli errori e che serva ben altro per noi è una bella notizia e significa che ciò che diciamo sta facendo presa anche fuori dalla nostra mozione”.