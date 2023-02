Pd: Furfaro, ‘Bonaccini vuole cambiamento? Voti Schlein’

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Bonaccini dice che è tempo di cambiare tutto? Ha totalmente ragione. Non si vede tante volte un dirigente politico ammettere che la storia di cui ha fatto parte vada cambiata. Non so se ha deciso di fare un passo indietro, però spero che sia conseguente e voti per Elly alle primarie”. Così Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein.

“Stefano è navigato politico. È Presidente di regione da 8 anni, è stato uno degli esponenti più valorizzati da Matteo Renzi, essendo il suo responsabile enti locali in segreteria nazionale, ha fatto per anni il segretario regionale, è stato a lungo Presidente della conferenza regioni. Ora è sostenuto da tutti quelli che hanno guidato il partito alle ultime elezioni politiche. E va benissimo”.

“Spero che abbia detto che è tempo di cambiare perché ci crede davvero e non per fare operazioni di camuffamento che le persone non sopportano più. Se tanti non ci votano è anche perché il Pd che dice una cosa e fa un’altra non lo sopporta più nessuno”.