Pd: Furfaro, ‘ricostruire alternativa chiara e credibile a destra’

Gennaio 14, 2023

Modena, 14 gen. (Adnkronos) – “Governa una destra cattiva, che si accanisce contro i più fragili e senza nessuna visione. Il nostro problema oggi non è eleggere un capo del Partito democratico che rassicura i gruppi dirigenti che ci hanno portato alla sconfitta, ma ricostruire un’alternativa chiara e credibile alla destra. E per farlo serve una proposta politica chiara, finalmente non ambigua. Cioè che abbia il coraggio di immaginare un mondo del lavoro dove la precarietà non sia più una condizione ineluttabile, che faccia della transizione ecologica un’opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro, che dica a un imprenditore che premieremo la grande capacità delle nostre imprese di rinnovarsi perché la competizione non sarà più al ribasso sul costo del lavoro”. Lo ha affermato Marco Furfaro, portavoce della mozione Schlein e deputato Pd, durante la conferenza stampa di presentazione del comitato provinciale di Modena a supporto di Elly Schlein.

“Solo con una visione chiara del mondo e persone credibili a rappresentarle -ha aggiunto- torneremo a battere la destra. Perché puoi mostrarti con tanti vestiti diversi per camuffare la tua biografia, ma le persone sanno riconoscere cosa è credibile e cosa no. Per questo la candidatura di Elly Schlein sta riscuotendo una partecipazione mai vista. Stamattina, per farvi un esempio, Elly è a Lecce, in un teatro strapieno con duecento persone purtroppo rimaste fuori. Chiaro e credibile, questo sarà il nostro Partito democratico e per questo tanta gente sta tornando a partecipare”.