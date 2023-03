Pd: Furfaro, ‘uniti nella cura di nuova speranza’

Marzo 18, 2023

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Alle politiche e alle ultime regionali milioni di persone non si sono recate alle urne perché non associavano più la sinistra alla parola cambiamento. La gran parte di queste persone sono fragili, precarie, in difficoltà. Altrettanti hanno votato a destra, per poi vedere il governo di Giorgia Meloni accanirsi ogni giorno contro di loro, abolendo il reddito di cittadinanza, definanziando il fondo affitti, colpendo diritti e privilegiando le rendite”. Così Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, intervenendo all’assemblea regionale toscana che ha proclamato Emiliano Fossi nuovo segretario regionale.

“Con le primarie è iniziata una nuova storia: sono venute a votarci persone che non credevano più nella politica come strumento di emancipazione delle proprie vite. E oggi – lo vediamo nella sintonia ritrovata con le piazze – dobbiamo essere uniti non per salvaguardare noi, ma per avere cura di questa nuova speranza e non deluderla. Unità e cambiamento vale per il nostro partito, nel rapporto con le forze di opposizione e con tutti coloro hanno a cuore l’idea che un’altra Italia è possibile”.

“La sfida non è togliersi voti a vicenda, ma riportare al voto milioni di delusi con una proposta politica credibile e convincente. Il nostro partito farà la sua parte fino in fondo”.