Pd: Furlan, ‘sia baluardo sanità pubblica, scuola e lavoro sicuro e dignitoso’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “C’è un filo logico tra quanto è emerso nella discussione al Senato sul Dl Cutro e sulla mozione sul 25 aprile: la maggioranza di Destra vuole un’Italia più disunita, più diseguale, più fragile e più debole a livello europeo e internazionale, un Paese in cui non solo gli immigrati ma anche i cittadini italiani, soprattutto i più deboli, saranno più esposti e più ricattabili di fronte alle sfide globali”.Così la senatrice Annamaria Furlan nel suo intervento alla Direzione nazionale Dem.

“Come Pd dobbiamo opporci con forza a questo modello, come abbiamo fatto in questi giorni in Parlamento. Il nostro lavoro incentrato sulla difesa della sanità pubblica, della scuola, della legalità, della dignità e della sicurezza del lavoro deve essere forte di alleanze non solo con le altre forze politiche di opposizione, ma con le parti sociali e la società civile. La partecipazione delle persone e il protagonismo del Pd possono costruire l’alternativa alla destra”.