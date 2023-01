Pd: Furlan, ‘sto con Bonaccini perché è un uomo del popolo’

Gennaio 4, 2023

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Annamaria Furlan ufficializza l’appoggio a Stefano Bonaccini al congresso Pd. “Perché è un uomo del popolo. Il Pd non deve diventare populista, ma rafforzare quell’anima popolare che in Emilia Romagna fa la fortuna di tutti. Bonaccini ha l’esperienza per tenere unito il partito in un momento di passaggio, e allo stesso tempo le capacità per parlare alle persone”, dice l’ex-sindacalista e parlamentare dem a Repubblica Genova.

“Io guardo a quello che le persone fanno, oltre che a quello che dicono. E se guardiamo a quello che ha fatto Bonaccini a casa sua, troviamo il taglio drastico delle liste d’attesa in sanità, i miliardi sul patto per il lavoro e per il clima, il dialogo con le rappresentanze sociali e tanto altro”.