Pd: Gori, ‘Schlein? Dipende da lei se sarà ancora mio partito’**

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Me l’aspettavo? Un po’ sì. Nella parte finale della campagna congressuale, nella vigilia percepivo un diverso clima su fronte di Schlein. Si capiva che c’era stata una mobilitazione di nuovi soggetti. Su di lei avevo notato un clima diverso. Ha vinto Elly perchè è risultata più nuova, ha saputo coinvolgere giovani e donne e questo è un suo merito”. Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, a Omnibus su La7.

“Ora Elly dovrà avere le capacità di valorizzare le diverse energie che si trovano nel Pd. Un partito con diverse fratture, con forti differenze territoriali tra Nord e Sud, generazionali, di cultura politiche che sarà importante tenere insieme e tutto questo dipende da lei, da come affronterà alcuni nodi fondamentali: terrà la posizione atlantista o no? Terrà la linea Letta sull’Ucraina o no? Sarà pragmatica sul lavoro che non è solo difesa dei salari ma anche creazione di lavoro o no?”.

“Se sarà così il Pd sarà il mio partito. Io le faccio molti auguri, vedo anche gli aspetti delle potenzialità di quello che è riuscita a fare. Certamente però ci sono anche dei rischi”, conclude Gori.