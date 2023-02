Pd: Gozi, ‘con Elly ‘Melenchon’ Schlein ora nostro dovere dare casa a riformisti’**

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Intanto complimenti alla vincitrice Elly Schlein. Una vittoria che mi sembra faccia chiarezza: il Pd fa una scelta molto a sinistra, ideologica e identitaria. Questo dimostra ancora di più la necessità di una nuova proposta riformatrice come quella di Renew Italia a cui stiamo lavorando”. L’eurodeputato Sandro Gozi commenta così all’Adnkronos il risultato delle primarie Pd e la vittoria di Elly Schlein.

Il Terzo Polo apre le porte ai riformisti Pd? “Decidano loro. Noi vogliamo parlare a un elettorato che aveva scelto il Pd di Prodi e Veltroni e che non si ritrova più in questa formazione a guida Elly ‘Melenchon’ Schlein. A quell’elettorato noi parleremo ancora di più ed è nostro dovere offrire una proposta riformista senza lasciare l’Italia tra l’estrema destra di Meloni e una sinistra radicale e identitaria. Quanto ai dirigenti, vedano loro che fare, gli faccio un in bocca al lupo”.