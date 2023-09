Pd: Graziano, ‘da Schlein parole chiare, dem unica alternativa di governo’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “La segretaria Schlein ha detto parole chiare sul Pd, un partito aperto, pluralista e generoso. Ora la cosa più importante è lavorare compatti sui temi che interessano i cittadini a partire dal salario minimo, sanità, scuola e lavoro, temi fondamentali visto che la crisi morde pesantemente sull’inflazione e il costo della vita è molto alto. Parliamo di più tutti di temi che interessano i cittadini e meno quelli che interessano noi dobbiamo lavorare all’unita del Pd nel rispetto delle sensibilità che ci sono”. Lo ha detto il deputato del Partito democratico Stefano Graziano ospite ad Agorà.

“Il Pd – ha proseguito l’esponente dei dem – resta l’unico pilastro dell’alternativa di governo. Ora dobbiamo tutti dare una mano per portare a casa il risultato alle elezioni europee”. “È un errore strategico per Giorgia Meloni contestare la Commissione europea. Gentiloni va ringraziato per il lavoro che sta portando avanti, svolgendo un servizio egregio per l’Italia e l’Europa. Invece di guardare a Gentiloni come a un nemico dovrebbe guardare più verso Salvini, che forse è il suo vero problema”, ha concluso Graziano.