Pd: Gribaudo, ‘cambio capigruppo? Parliamone ma ci sta’

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Cambiare i capigruppo di Camera e Senato? “Il tema è oggettivo, anche Letta quando è arrivato li ha cambiati. Ci sta che si facciano delle scelte in base alla propria linea politica. Ne parleremo con grande tranquillità, se ne parlerà, si faranno dei ragionamenti com’è giusto che sia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara Gribaudo, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein.

Lei è indicata come capogruppo alla Camera. E’ possibile? “Vedremo”. Lei è una grande tifosa del Torino e ha dichiarato che non entrerà mai nel nuovo Juventus Stadium. Lo farebbe in caso di elezione a capogruppo? “Al derby…” No – hanno incalzato i conduttori – lo deve in una delle prossime partite, a breve… ”Va bene, dai…”